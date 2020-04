La Regione stanzia 120 milioni di euro aiutare le famiglie sarde. Fdi Sardegna: “Prese misure straordinarie”

Mundula, Piga e Mura: “Limitare l’impatto sociale di una crisi economica che si prevede già durissima”

Di: Antonio Caria

“Sono state prese misure straordinarie per limitare l’impatto sociale di una crisi economica che si prevede già durissima”, è il commento dei Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Fausto Piga, Francesco Mura e Nico Mundula che hanno espresso soddisfazione per l’approvazione della legge che stanzia 120 milioni di euro per le famiglie sarde bisognose.

“La Regione ha messo in campo un sforzo economico straordinario – hanno aggiunto –, 120milioni di euro per offrire alle famiglie un sostegno per superare la crisi economica e sociale da coronavirus. L’obiettivo ambizioso è non lasciare indietro nessuno adesso la “palla” passa alla Giunta, che velocemente dovrà stabilire le modalità attuative della legge e mettere i Comuni in condizione di lavorare da subito”.

“Ora si passa allo studio del testo per aiuti alle imprese”, concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia che sollecitano il Consiglio regionale a proseguire nella sua azione con unità di intenti e non diviso da partiti, con un unico obiettivo: “Il meglio per i sardi e la Sardegna”, hanno concluso Piga, Mura e Mundula.