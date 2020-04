120 milioni di euro per le famiglie sarde bisognose. Psd'Az: “Abbiamo voluto dare un messaggio di importante”

I Consiglieri regionali: “Soddisfatti per l'approvazione del disegno di legge”

Di: Antonio Caria

Il Consiglio regionale ha approvato, ieri, il disegno di legge della Giunta che prevede 120 milioni di euro alle famiglie sarde bisognose.

Soddisfazione è stata espressa dai Consiglieri regionali del Partito Sardo d’Azione Franco Mula, Piero Maieli, Nanni Lancioni, Giovanni Satta, Stefano Schirru e Fabio Usai: “Con il disegno di legge approvato è stata riconosciuta ai nuclei familiari, i cui componenti siano lavoratori dipendenti, o autonomi, o lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata, o titolari di partite Iva, che hanno subito sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, un'indennità di euro 800 mensili, per due mesi. Le indennità sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese”.

“Le risorse, individuate nel disegno di legge, – aggiungono – verranno trasferite ai comuni assumendo come parametro di riferimento iniziale i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale; sarà l'atto deliberativo della Giunta regionale che stabilirà i criteri e le modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità. Con l'approvazione del disegno di legge si è voluto dare un messaggio importante a tutte le famiglie sarde che stanno affrontando un momento critico”.

“Attendiamo – concludono – inoltre gli ulteriori provvedimenti che sono in fase di definizione, al fine poter dare risposte alle piccole e medie imprese e a tutti quei soggetti non beneficiari del disegno di legge approvato. In particolare siamo in attesa del provvedimento che sbloccherà i circa 90milioni di euro destinati all'agricoltura in modo da poter dare respiro al settore nevralgico dell'economia sarda”.