Mulas (Fdi): “L’ospedale di Alghero riacquisti il ruolo e la piena funzionalità che gli compete”

Il presidente della V Commissione: “Solleciteremo l’assessorato Regionale alla Sanità per l’apertura della terapia semi intensiva”

Di: Antonio Caria

Si è svolta ieri, in videoconferenza, la seduta della quinta commissione consiliare del Comune di Alghero convocata dal presidente Christian Mulas.

Al centro della discussione tra il Sindaco Mario Conoci, l’Assessora ai Servizi sociali, Maria Grazia Salaris e i commissari, l’emergenza Coronavirus.

L’obiettivo comune che è emerso è quello di ridare all’ospedale di Alghero il ruolo e la piena funzionalità che gli compete. Inoltre, è stato ribadito, “I dati numerici rassicuranti evidenziano che Alghero, al momento, è un’isola felice rispetto alla situazione sassarese”.

Per quanto riguarda la terapia semi intensiva dell’ospedale Civile, al centro in queste ore di un botta e risposta a distanza tra il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e gli esponenti del centrosinistra locale, si è deciso di inviare un documento unitario all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, per sollecitare l’apertura del reparto.