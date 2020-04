Emergenza Coronavirus. Domani si riunisce il Consiglio regionale

Pais: “Non possiamo perdere neanche un minuto”

Di: Antonio Caria

Si terrà domani alle 11.00 la seduta del Consiglio regionale per discutere della situazione legata all’emergenza Coronavirus.

La decisione è arrivata dopo la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente Michele Pais, che si è svolta ieri e alla quale hanno partecipato, in videoconferenza, anche il Governatore Christian Solinas mentre in aula era presente l’assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Fasolino.

Sul tavolo ci sarà il provvedimento della giunta che prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro di fondi regionali, immediatamente spendibili, a favore delle famiglie in difficoltà.

“Ringrazio maggioranza e opposizione – queste le parole di Pais – per la grande disponibilità dimostrata. La situazione in cui si trovano le famiglie sarde, a causa dell’emergenza coronavirus, non consente di perdere neanche un minuto. Non è tempo di contrapposizioni, procediamo insieme per approvare al più presto questo Disegno di legge che porterà un po’ di sollievo ai nostri concittadini”.