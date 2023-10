**Foibe: Meloni, 'Italia grata a chi ha sfidato negazionisti'**

"Dal 2004 la nostra Repubblica riconosce il 10 febbraio Giorno del ricordo delle vittime delle foibe"

Di: Adnkronos

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "La storia di Norma Cossetto è una delle più emblematiche e atroci che descrivono i drammi e le sofferenze dei nostri connazionali del confine orientale. Norma era una splendida ragazza di 23 anni di Santa Domenica di Visinada, laureanda in lettere e filosofia presso l'Università di Padova, barbaramente violentata, seviziata e infoibata dai partigiani comunisti titini la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, riportando una foto della donna.

"Sono passati 80 anni dall’uccisione di Norma Cossetto ed è nostro compito tenere alto il ricordo di una giovane che ha pagato con la vita il suo essere italiana e l'amore per la sua terra. Dal 2004 la nostra Repubblica riconosce il 10 febbraio "Giorno del ricordo" delle vittime delle foibe e nel 2005 ha assegnato la Medaglia d'oro al Merito civile a Norma quale "luminoso esempio di coraggio e di amor patrio". Molto si può ancora fare. Voglio dire grazie a tutti coloro che in questi anni non hanno mai smesso di raccontare queste storie. Grazie a chi, sfidando le pressioni di negazionisti e giustificazionisti, ha avuto il coraggio di scrivere articoli, fondare comitati e associazioni, dare vita a fumetti, canzoni, opere teatrali, eventi o convegni. Anche quando non se ne poteva parlare, anche quando qualcuno cercava di impedirlo fisicamente. Avete contribuito a rompere il muro del silenzio e a restituire non solo alle vittime, ma all’intera Nazione, la dignità del Ricordo. L’Italia vi è grata", conclude la presidente del Consiglio.