Coronavirus. Solinas sollecita il Governo: “Attendiamo l’invio di dpi, tamponi e reagenti”

Il Governatore: “Consentire la geolocalizzazione degli spostamenti e dei contatti dei pazienti positivi e dei soggetti in isolamento”

Di: Antonio Caria

Un sollecito all’invio dei dispositivi di protezione individuali, dei tamponi e dei reagenti per gli operatori sanitari, per gli ospiti delle case di riposo, per le forze dell’ordine e per la popolazione è stato fatto ieri al Governo dal presidente della Regione, Christian Solinas.

Il governatore era, infatti, collegato in videoconferenza convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte con tutti i Presidenti di Regione, e con la partecipazione dei Ministri Boccia e Speranza, del Capo della Protezione Civile Borrelli e del Commissario Arcuri.

Solinas ha anche chiesto l'attivazione della piattaforma informatica per consentire la geolocalizzazione degli spostamenti e dei contatti dei pazienti positivi e dei soggetti in isolamento.