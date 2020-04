Edilizia scolastica, Paola Deiana: “Sblocco risorse anche per la Sardegna”

Risorse destinate ai Comuni i cui edifici scolastici sono stati colpiti da eventi calamitosi o di emergenza”.

Di: Redazione Sardegna Live

“In questo momento di emergenza è oltretutto fondamentale portare avanti il lavoro sul tema dell’edilizia scolastica. Garantire edifici sicuri è la priorità di questo Governo”.

Così la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che comunica la ripartizione dei fondi operata tra gli Enti locali dei territori che ne hanno fatto richiesta: “Per la Sardegna, sono interessati il Comune di Bosa, che avrà a disposizione 150.314,37 euro, dove in una scuola a causa del maltempo crollò un solaio, e il Comune di Sassari per il ripristino delle condizioni di agibilità e messa in sicurezza di un istituto danneggiato sempre a causa del maltempo, per il quale è stato richiesto l’importo di 262.500,00 euro”.

“Si tratta, infatti – sottolinea Paola Deiana - di risorse destinate ai Comuni i cui edifici scolastici sono stati colpiti da eventi calamitosi o di emergenza”.

“Così come precisato dalla ministra Lucia Azzolina, questo sblocco di risorse, pur nel difficile momento che stiamo vivendo in tutto il Paese è un intervento importante, nell'interesse dei nostri studenti e di tutta la comunità scolastica”.