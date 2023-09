Napolitano: arrivati Monti, Fini e Casini a camera ardente

Di: Adnkronos

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Stanno arrivando in Senato parlamentari e ex cariche dello Stato per l'omaggio al Presidente emerito Giorgio Napolitano, morto venerdì sera. Nella sala Nassirya giunti tra gli altri il senatore a vita Mario Monti, e gli ex presidenti della Camera, Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.