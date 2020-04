Coronavirus, Conte: “Non siamo nella condizione di allentare le misure"

“Questo ulteriore sforzo ci consentirà di valutare la prospettiva 2"

Di: Redazione Sardegna Live

“Ho appena firmato il decreto che proroga l’attuale regime fino al 13 aprile”.

Così il premier Giuseppe Conte nella diretta di questa sera.

“Non siamo nella condizione di allentare le misure ristrettive, se lo facessimo ora tutti gli sforzi risulterebbero vani. Invito tutti a rispettare le misure.

Per fortuna c’è solo una sparuta minoranza di chi non rispetta le regole. Le multe sono salate”, sottolinea il presidente.

“Mi dispiace personalmente che queste misure cadono a Pasqua, una festa tanto cara a noi italiani, ma questo ulteriore sforzo ci consentirà di valutare la prospettiva 2, nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi. La fase 3 è l’uscita dell’emergenza con il ripristino dell’attività”.

Sulle passeggiate con i bambini. “Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini, in fase di interpretazione abbiamo detto che siccome i bambini sono gli unici che non possono uscire, se il genitore va a fare la spesa può portare il figlio con loro. Ora si vedono i primi effetti positivi non possiamo abbassare la guardia".