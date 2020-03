Tutti a iscol@. Solinas: “Il progetto va avanti”

Il Governatore: “Sosteniamo la didattica a distanza”

Di: Antonio Caria

Tutti a iscol@ va avanti per rafforzare la didattica a distanza. È questo l’annuncio dato dal Governatore Christian Solinas.

È necessario –, sottolinea il Presidente –, che in questo momento di eccezionale emergenza ci sia una regolare continuità degli interventi della Linea A anche per non vanificare gli straordinari sforzi che gli Istituti scolastici stanno compiendo per garantire continuità didattica agli studenti sardi. Le problematiche legate alla pandemia in corso hanno inevitabilmente investito l’intero settore della scuola, gli studenti, le loro famiglie e i lavoratori del mondo scolastico. Con il parere favorevole dell'Autorità di gestione del fondo Fse, gli uffici dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione hanno adottato tutti gli atti necessari per consentire la prosecuzione della linea A del programma tutti a iscol@, con l’autorizzazione al proseguimento delle attività progettuali a distanza per l’anno scolastico 2019/2020”.

“Con questo importante provvedimento, che fa seguito a quello sulla linea C, già autorizzata, si intende – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu – supportare l'attività didattica a distanza con particolare riferimento al potenziamento delle competenze di base. Le autonomie scolastiche interessate devono farne comunicazione al Servizio Politiche scolastiche della direzione Generale della Pubblica Istruzione”.