“Carenze di organico al Mater Olbia e condizione ancora precarie al Giovanni Paolo II”, la denuncia di Li Gioi (M5S)

Il Consigliere regionale presenta un’interrogazione: “La situazione del Nord Sardegna resta allarmante”

Di: Antonio Caria

“Gli ultimi provvedimenti presi dalla Regione per affrontare l’emergenza sanitaria nel Nord Sardegna anziché rassicurare la popolazione della zona più colpita della Sardegna, destano ancor maggiore preoccupazione. Oggi (ieri nda) apprendiamo infatti che il Mater Olbia è stato individuato quale struttura interamente dedicata ai pazienti affetti da Covid-19 nonostante lo stesso non disponga di un numero adeguato di medici, anestesisti, infermieri di terapia intensiva per poter svolgere questo delicatissimo e importantissimo incarico. Ma le criticità ancora presenti sul territorio sono diverse: al Mater Olbia non è nemmeno possibile eseguire tempestivamente l'analisi dei tamponi, perché la struttura non dispone di un laboratorio di analisi e tantomeno del personale necessario”.

“La situazione del Nord Sardegna resta allarmante. Oggi (ieri nda), dopo essere stato sanificato, è stato riaperto l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, reso nuovamente operativo nonostante ad oggi non sia ancora giunto l'esito di un numero imprecisato di tamponi fatti sia al personale sanitario che ai pazienti ricoverati. Ci troviamo di fronte a una situazione confusa, preoccupante, e ad alto rischio”.

A lanciare l’allarme, in un’interrogazione al Presidente della Regione Christian Solinas e all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, è il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Li Gioi.

“Chiediamo al governatore e all’assessore alla Sanità quali siano le valutazioni alla base della individuazione del Mater Olbia Hospital come struttura Covid-19 immediatamente operativa nonostante necessiti di un dichiarato potenziamento di personale e una rivisitazione della struttura al fine di provvedere al suo interno all'analisi dei tamponi. Inoltre, la Regione ha il dovere di comunicare a tutti i cittadini del Nord Sardegna come si dovranno comportare nel caso avessero bisogno di assistenza ospedaliera nei prossimi giorni, sia che abbiano bisogno recarsi in ospedale per sospetta positività al virus sia che abbiano qualsiasi altra urgenza”, queste le sue parole.

“Occorre la massima chiarezza – ha concluso l’esponente pentastellato – considerato inoltre che, alla luce dei provvedimenti adottati dalla Regione, la situazione in cui ci troviamo è di grandissima confusione. Le dichiarazioni trionfalistiche non corrispondono alla realtà dei fatti. Senza alcuna vena polemica ricordo alla Regione che ha l’obbligo di raccontare ai cittadini qual è la verità affinché possano usufruire delle strutture ospedaliere con la massima serenità”.