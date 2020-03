Operatori sanitari sardi. LeU Sardigna: “Reintrodurre l’indennità di rischio”

Cocco e Lai presentano una mozione: “La Giunta stanzi subito le risorse”

Di: Antonio Caria

Lo stanziamento immediato delle risorse per riconoscere l’indennità di rischio )ex articolo 44 del contratto collettivo 95/98) a tutti gli operatori sanitari la richiesta presentata, in una mozione, dai Consiglieri regionali di Liberi e Uguali Sardigna Eugenio Lai e Daniele Cocco.

“La fase storica che stiamo vivendo – queste le loro parole – dimostra quanto i nostri operatori sanitari non solo siano indispensabili e professionali per garantire la salute pubblica ai cittadini, ma anche di tutti i rischi a cui quotidianamente sono esposti. Per questo chiediamo che immediatamente la Giunta regionale e il Presidente si attivino per riconoscere l’indennità di rischio, troppo frettolosamente revocata, a tutti gli operatori sanitari”.