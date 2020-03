Coronavirus. Aiuti per le famiglie in difficoltà, Deiana (M5S): “Oltre 12 milioni e mezzo per la Sardegna”

Ecco l’elenco con la ripartizione ai comuni dell’Isola

Di: Redazione Sardegna Live

“Dare risposte a chi non ha più soldi più per fare la spesa. È a loro che sono indirizzate le misure contro l’emergenza alimentare”.

Così la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che spiega: “Ci sono cittadini che non hanno soldi per acquistare cibo o beni di prima necessità. Per fronteggiare questa complessa situazione generata dall’emergenza Covid-19, il Governo ha stanziato 400 milioni per buoni spesa e acquisto diretto di cibo, di cui 386.945.839,14 euro in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, e 13.054.160,86 euro in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, per la Sardegna saranno disponibili 12.551.726,44 di euro”.

“Si tratta – sottolinea ancora la parlamentare - di una misura straordinaria e urgente i cui fondi stanziati sono dunque destinati esclusivamente ad aiutare i cittadini in difficoltà”.

“Una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni – chiarisce Paola Deiana - è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione”.

“Attraverso i Comuni e con la collaborazione dei Servizi Sociali, gli aiuti economici saranno elargiti secondo criteri di necessità – ha specificato la deputata algherese -. Lo Stato c’è e sostiene con forza le famiglie che vivono una grande difficoltà e quei cittadini che non riescono a soddisfare il bisogno primario”.