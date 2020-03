Coronavirus. Cuccu (M5S): “Le carenze del sistema sanitario nell'isola di San Pietro non sono più tollerabili”

La Consigliera regionale: “La condizione di insularità non deve penalizzare il diritto alla salute dei carlofortini”

Di: Antonio Caria

C’è preoccupazione per le condizioni del sistema sanitario nell’isola di San Pietro. A lanciare l’allarme è la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu.

“Oltre alle preoccupazioni del Sindaco di La Maddalena – queste le sue parole –, che più volte ha dichiarato di non essere a conoscenza di quale sia il circuito studiato per un'eventuale emergenza legata al Covid-19, ugualmente preoccupato è il Sindaco di Carloforte, il quale ha denunciato le carenze del sistema sanitario, ad iniziare dall'insufficiente ed irrisoria fornitura di dispositivi di protezione individuale dall’epidemia in corso”, dichiara la consigliera del M5S Carla Cuccu.

“Considerando – aggiunge la Cuccu – che il comune di Carloforte non ha un ospedale, ma solo la guardia medica con cinque ambulanze non attrezzate per l'emergenza e gestite dai volontari della Croce azzurra, aggiungendo il fatto che nei giorni scorsi si sono registrati due casi sospetti Covid-19, per i quali non è stata inviata la prevista ambulanza medicalizzata contrariamente a quanto avviene secondo il protocollo d'intervento nel resto della Regione, ora più che mai le carenze del sistema sanitario nell'isola di San Pietro non sono più tollerabili. La condizione di insularità non deve penalizzare il diritto alla salute dei carlofortini”.

“I carlofortini – conclude l’esponente pentastellata – hanno diritto di sapere quali sono i protocolli adottati o previsti per trasferimenti di persone in caso di positività al Coronavirus, quando il Governo regionale intenda dare corso, senza ulteriore indugio, alle azioni previste per le isole minori dal Documento 16 di “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna” e quanto tempo dovranno ancora aspettare per vedersi garantire una adeguata fornitura dei materiali sanitari necessari utili a tutelare la sicurezza e l’incolumità degli operatori e dei cittadini”.