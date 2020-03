Emergenza sanità. Cani (Pd): “Salvini dovrebbe chiedere conto al suo assessore leghista”

Il Segretario regionale: “Non c'è spazio per annunci e chiacchiere a vuoto”

Di: Antonio Caria

“Il nostro Paese sta vivendo una delle più gravi crisi del dopoguerra e questo momento richiede a tutti, alla classe politica per prima, responsabilità, moderazione e saggezza. Chi usa la crisi per soffiare sul fuoco delle tensioni compie un gesto scellerato. L'emergenza sanitaria che si vive in Sardegna, come in molte altre regioni, non ha bisogno di speculazioni politiche”.

Lo ribadisce il Segretario regionale del Partito Democratico, Emanuele Cani, che aggiunge: “Lo dico a chi, come Salvini, usa l’angoscia dei cittadini per fare solo becera propaganda. Considerato che la Giunta guidata da Solinas è in piedi da oltre un anno, il segretario della Lega dovrebbe chiedere conto dell'operato al suo assessore regionale alla Sanità. In una fase di emergenza come questa è necessario risolvere i problemi e non c'è spazio per annunci e chiacchiere a vuoto. È doveroso che chi ha un ruolo lo eserciti assumendosi tutte le responsabilità e si dia da fare per dare risposte ai cittadini che vivono ore drammatiche”.