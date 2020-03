Coronavirus. Salaris (Riformatori): “Siamo la terza delle regioni italiane con il minor numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva”

Il coordinatore regionale: “Le misure di contenimento prese da Solinas hanno frenato il rischio di contagio in Sardegna”

Di: Antonio Caria

“I dati e le statistiche ci confortano sul fatto che in Sardegna la percentuale di contagi in rapporto alla popolazione è dello 0,038% e siamo la terza delle regioni italiane con il minor numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva”.

Lo ha sottolineato, nella sua pagina Facebook, il coordinatore regionale dei Riformatori sardi, Aldo Salaris, che aggiunge: “Le misure di contenimento prese nelle scorse settimane dal Governatore, come il blocco di porti e aeroporti ed il coinvolgimento dell’Esercito e della Brigata Sassari, hanno frenato in modo sostanziale il rischio di contagio nella nostra regione”

“Il buon lavoro svolto – conclude – è confermato dallo stesso capo del Dipartimento Protezione Civile che, pochi giorni fa, ha invitato tutte le regioni italiane a seguire il nostro modello organizzativo per la gestione dell’emergenza a supporto del sistema sanitario”.