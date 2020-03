Coronavirus. Pd Sardegna: “Implementare il fondo unico per il finanziamento a favore dei comuni”

I Consiglieri regionali: “Il blocco delle attività rischia di ripercuotersi in maniera disastrosa sulle famiglie”

Di: Antonio Caria

“Implementare il fondo unico per il finanziamento a favore dei comuni” è quanto chiesto dai Consiglieri regionali del Partito Democratico in una lettera inviata al Presidente della regione Christian Solinas.

“È dovere dei Comuni, in quanto soggetti istituzionali più prossimi al cittadino, venire incontro alle situazioni di emergenza, anche economica, che aziende e imprese stanno vivendo, a maggior ragione per il fatto che non si conosce il termine ultimo del blocco delle attività e della fine di questa pesante crisi economica, oltre che sanitaria”, queste le loro parole.

“Sono numerosissime – a loro modo di vedere – le micro, piccole e medie aziende che sono state colte impreparate da questa congiuntura sfavorevole; inoltre, alcune di esse sono delle realtà recenti, ancora in fase di avvio e non entrate neppure a regime. La crisi che deriva dal blocco delle attività rischia di ripercuotersi in maniera disastrosa sulle famiglie, che vedranno ridotto al minimo il soddisfacimento delle proprie esigenze stringenti. I servizi essenziali non possono subire dei tagli: gli interventi comunali sull’assistenza alla persona, sul supporto alle famiglie, sulla scuola devono continuare ad essere erogati con la minima riduzione possibile o, noi auspichiamo, addirittura senza subire dei tagli di sorta”.

“È doveroso, oltre che d’obbligo istituzionale, che le Amministrazioni collaborino ai diversi livelli, non solo nella fase della programmazione e della prevenzione delle emergenze, ma ancor più in quella di contrasto alla crisi”, concludono.