Coronavirus. Il centrosinistra algherese: “La Regione comunichi i dati comune per comune”

Sartore (Per Alghero): “Servono risposte precise anche sull’apertura della terapia intensiva”

Di: Antonio Caria

“Dopo il grave atto compiuto dall’Assessore Nieddu che ha di fatto imposto un bavaglio ai nostri operatori sanitari, continua la campagna informativa della Regione poco chiara, poco precisa, oserei dire nebulosa”.

A dichiararlo è stato, a nome dei Consiglieri comunali del centrosinistra algherese, Pietro Sartore (Per Alghero).

“Ad oggi – prosegue – ancora non conosciamo i dati comune per comune, pare che neppure i sindaci, che sono la massima autorità sanitaria del territorio, li conoscano. Questo sinceramente è sbagliato e può produrre solamente dei danni. I cittadini hanno necessità di essere informati per capire se i loro comportamenti, se i loro sacrifici, se il loro senso di responsabilità stia producendo o meno dei risultati in termini di limitazione del contagio”.

“Se il Sindaco di Alghero – aggiunge Sartore, se conosce i dati, dovrebbe comunicarli, se non li conosce dovrebbe chiederli con forza alla Regione Sardegna. Io credo che lui debba sbattere i pugni sul tavolo, alzare la voce, pretendere che la Regione ci faccia conoscere i dati: quanti sono i positivi nel nostro territorio, quanti di loro sono ricoverati, quanti sono in isolamento domiciliare, quante siano sottoposte a quarantena obbligatoria, quanti siano i tamponi che vengono effettuati. Ciò affinché tutti i cittadini possano rendersi conto se le misure messe in atto stiano funzionando o se, comunque, bisogna intensificare e migliorare ulteriormente i comportamenti virtuosi che, secondo me, i cittadini stanno tenendo”.

A suo modo di vedere “È il momento di chiedere alla Regione risposte precise, anche sull’apertura della terapia intensiva. Si apre o non si apre? E se non si apre perché non si apre? Credo che informare in maniera chiara e puntuale, piuttosto che non informare e non comunicare, aiuti tutti a collaborare e a lavorare insieme per uscire al più presto da questa emergenza”.

“Pertanto – conclude – credo che la Regione Sardegna, così come stanno già facendo altre regioni, dovrebbe informare di più e che se la Regione Sardegna, di suo, non lo fa credo che noi come comune di Alghero, quindi il nostro sindaco, dovrebbe pretendere che questi dati vengano forniti al più presto”.