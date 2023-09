Migranti, Schlein: "Il Governo prova a scaricare le responsabilità sull'accoglienza"

"Il Dl Meloni rende più difficile salvare vite in mare e tenta di smantellare l'accoglienza diffusa"

Di: Adnkronos

Roma, 1 set (Adnkronos) - "ll Governo prova a scaricare le responsabilità sull'accoglienza, che sono del Governo. Il Dl Meloni, quello sull'immigrazione, rende più difficile salvare vite in mare e tenta di smantellare l'accoglienza diffusa che può garantire che non ci siano grandi concentrazioni in un unico comune". Lo ha detto Elly Schlein a margine della festa dell'Unità a Carovigno, Brindisi.