Conte: "Misure restrittive fino al 31 luglio 2020? nulla di vero"

"Quello è lo spazio dell’emergenza"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto che prevede sanzioni da 400 e 3mila euro (non è prevista la confisca autoveicoli), stop fino a 30 giorni per le attività commerciali, possibilità per i presidenti di regione di emettere ordinanze più restrittive.

“Lo strumento dei decreti del presidente del consiglio dei ministri - ha detto Conte - ci consente di dosare le misure di contenimento e mitigazione del rischio e di prevenzione in funzione della diffusione del contagio. Con questo decreto legge di oggi abbiamo regolamentato più puntualmente i rapporti tra l’attività del governo e del parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io vada a riferire ogni 15 giorni”.

In conferenza stampa, Conte ha specificato: “Misure restrittive fino al 31 luglio 2020? nulla di vero. Quello è lo spazio dell’emergenza, decretata sin dal 31 gennaio. Siamo pronti per allentare la morsa. Siamo fiduciosi che si possa tornare alle nostre abitudini di vita, anzi a migliorarle. Questa è l’occasione per fare riflessioni, approfittiamone per trarre il giusto insegnamento”.