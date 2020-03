Emergenza Coronavirus. Liberu: “Solinas e Nieddu chiedano il sostegno di Cuba”

Gli attivisti: “I Sardi hanno bisogno di risposte immediate”

Di: Antonio Caria

“Ci facciamo portatori di una proposta da avanzare al Presidente della Regione Christian Solinas e all’Assessore alla Sanità Mario Nieddu affinché contattino immediatamente l’Ambasciata di Cuba in Italia e, per effetto del Decreto legge 17 marzo 2020 Art. 13, e in considerazione della manifesta disponibilità dell’Ambasciata di Cuba in Italia richiedano per la Sardegna l’immediato invio di aiuti per fare fronte all’emergenza”.

È questa la proposta formulata alla Regione dagli indipendentisti di Liberu. L’idea degli indipendentisti nasce sulla falsa riga di quella formulata dalla Lombardia.

“In Sardegna – continuano gli attivisti – attualmente abbiamo oltre 200 contagiati, alcuni morti e enormi difficoltà organizzative e di personale, abbiamo estremo bisogno di aiuto specializzato e di professionisti già sperimentati in emergenze di alto livello. Non aspettiamo che la situazione degeneri ulteriormente e ci costringa a contare i morti a decine e centinaia: bisogna agire subito. Attendiamo fiduciosi una presa di posizione ufficiale e tempestiva da parte della Giunta regionale: i Sardi hanno bisogno di risposte immediate”.