Coronavirus in Sardegna. LeU Sardigna chiede test a tappeto su tutta la popolazione

Cocco e Lai: “Acquistare i kit in numero sufficiente. Iniziare dal personale più esposto”

Di: Antonio Caria

“Siamo consapevoli delle difficoltà (tempo, personale e numero esiguo di reagenti) di effettuare il sistema classico del tampone a tutta la popolazione. Per questo crediamo che sull’esempio della Toscana e Campania in primis, si possano acquistare i kit in numero sufficiente per allargare a tappeto i controlli”.

È questa la richiesta dei Consiglieri regionali di Liberi e Uguali, Daniele Cocco ed Eugenio Lai che chiedono di iniziare i test a tappeto dal personale più esposto”, in una lettera inviata al Presidente della Regione, Christian Solinas.

Tra le altre proposte formulate anche quella di cambiare le modalità del nuovo personale da inserire negli organici: “Le proposte di contratto che gli operatori stanno ricevendo in questi giorni, da parte di alcune aziende, – spiegano Lai e Cocco – sono per contratto di lavoro autonomo e co.co.co.. Questo porta i professionisti a rifiutare perché senza tutele e con un rischio altissimo”.

Inoltre si chiede il riconoscimento delle indennità di rischio a tutto il personale sanitario e una maggiore trasparenza e comunicazione della gestione della crisi.

“Ogni giorno ad un orario stabilito il Presidente – concludono – potrebbe fare una conferenza, sul modello nazionale, per illustrare le novità della giornata”.