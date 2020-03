Raffineria di Sarroch. Ciusa (M5S): “Non abbassare la guardia sui protocolli anticontagio”

Il Consigliere regionale: “Il grido d’allarme dei lavoratori deve essere ascoltato”

Di: Antonio Caria

“Abbiamo appreso che, fortunatamente, i tamponi ai quali sono stati sottoposti i due operai siciliani che lavorano nella raffineria di Sarroch sono risultati negativi. Una buona notizia che, tuttavia, non deve farci abbassare la guardia sul fronte del rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio, che devono essere garantiti e rispettati oggi più che mai”.

Lo rimarca, in una nota, il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Michele Ciusa: “I rischi legati al sovraffollamento sono stati sollevati da più parti, in primis dai sindacati delle imprese appaltatrici. Ieri, inoltre, il sindaco di Sarroch Salvatore Mattana ha disposto un presidio di forze dell’ordine presso la struttura alberghiera del centro cittadino in cui sono ospitati i due operai che sono stati sottoposti al tampone, perché uno dei due presentava dei sintomi sospetti”.

“In questo momento, in cui è previsto il picco della curva epidemiologica, la Regione – ha concluso Ciusa – ha l’obbligo di vigilare come mai prima d’ora affinché la distanza interpersonale e tutte le misure anti –contagio vengano rispettare. Il grido d’allarme dei lavoratori deve essere ascoltato: dobbiamo garantire la loro messa in sicurezza per poter contrastare con la massima forza la diffusione del coronavirus nell’isola”.