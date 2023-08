Rdc: Santanchè, 'ha fatto tanto male, dati soldi a chi era occupabile'

Per la ministra bisogna "mettere i nostri giovani nelle migliori condizioni per far trovare lavoro" e "aiutare le imprese nel poter assumere"

Di: Adnkronos

Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Penso che il reddito di cittadinanza abbia fatto tanto male, hanno dato soldi a chi era occupabile mentre dobbiamo aiutare i fragili, chi ha bisogno"; "mettere i nostri giovani nelle migliori condizioni per far trovare lavoro" e "aiutare le imprese nel poter assumere". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a Rds.