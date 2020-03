Turismo e Coronavirus. Alessandra Zedda: “Fino a un massimo di 70mila euro per ogni azienda”

Via libera delle Commissioni Lavoro e Bilancio

Di: Antonio Caria

“Metteremo a disposizione fino a un massimo di 70mila euro per ogni azienda”. È quanto dichiarato dall’Assessora regionale al lavoro, Alessandra Zedda, dopo che le commissioni Lavoro e Bilancio, riunite in seduta congiunta, hanno dato il via libera alla delibera della Giunta sugli strumenti finanziari per favorire l’accesso al credito alle piccole e medie imprese che operano nel settore turistico.

“Il fondo sarà gestito dalle banche che assicurano la presenza di loro sportelli nei principali centri della Sardegna. In questo modo, proveremo a dare un aiuto concreto e rapido alle imprese che operano nella filiera turistica e oggi si trovano in grande difficoltà”, queste ancora le sue parole.

Fondi che, tuttavia, come ha sottolineato la stessa Assessora, non saranno messi a disposizione subito. “Abbiamo necessità prima di tutto di armonizzare la nostra delibera con le disposizioni contenute nel decreto legge del governo dello scorso 17 marzo – ha concluso Zedda – l’altro aspetto riguarda l’individuazione delle imprese. Nella recente legge approvata dal Consiglio regionale, e in particolare nella Tabella A, mancano alcuni codici aziendali che escluderebbero in questo momento alcune categorie di imprese dai benefici. Quella tabella dovrà essere necessariamente integrata”.