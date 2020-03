Coronavirus. Pd Sardegna: “Mettere in sicurezza ospedali, pazienti e operatori sanitari”

I Consiglieri regionali: “Individuare una o più strutture ospedaliere da destinare unicamente a Covid-Hospital”

Di: Antonio Caria

“Ritenuto altresì, che non possano essere sottaciute alcuni situazioni riguardanti le condizioni in cui versa il sistema ospedaliero regionale, per cui si rendono irrimandabili una serie di chiarimenti necessari al fine di rassicurare, oltre che gli operatori sanitari, l’intera opinione pubblica regionale” è quanto si legge in una nota dei Consiglieri regionali del Partito Democratico che chiedono alla Regione una serie di misure urgenti per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Una, spiegano i Consiglieri, è quella “Di individuare una o più strutture ospedaliere, localizzate nei più importanti distretti sanitari dell’isola, da destinare unicamente a Covid-Hospital, al fine di concentrare, in strutture esclusive, i pazienti sintomatici che ne richiedano il ricovero”.

Tra le altre richieste, quella Se sia già stata espletata la procedura relativa alla fornitura, quantità, provenienza e tempi di consegna dei dispositivi di protezione individuali dei tamponi naso-faringei. La richiesta è anche quella di fare un tampone a tutti i pazienti ricoverati per qualsiasi causa prima della dimissione.

I Consiglieri chiedono, inoltre, “Di sburocratizzare la procedura, attualmente vigente nei pronto soccorso ospedalieri, al fine di un rapido utilizzo dei tamponi naso-faringei sui pazienti sintomatici e un’altrettanta celere ospedalizzazione degli stessi, con conseguenti benefici non solo in termini di decongestionamento delle sale d’attesa, ma anche di fruibilità del servizio di pronto soccorso a vantaggio anche dei pazienti costretti da altre emergenze sanitarie”.

Chiesta anche la tutela degli operatori sanitari, l’assunzione di medici e infermieri, la sanificazioni degli ambienti sanitari, di dotare i presidi ospedalieri di termolaser, e, concludono, “Di riferire quante sono le postazioni dotate di ventilatori polmonari per terapia intensiva e ventilazione non invasiva, necessarie per i servizi di terapia intensiva e semintensiva, previste per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e quali procedure, con quali tempi e quantità, sono state espletate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno calcolato”.