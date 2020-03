Coronavirus. Cocco (LeU Sardigna): “Sospendere il superenalotto e donare il jackpot agli ospedali”

Il Consigliere: “Contribuire a trovare soluzioni a un emergenza che sta angosciando il popolo sardo e italiano”

Di: Antonio Caria

“Leggo che il jackpot del SuperEnalotto è di 34 milioni e 400.000 euro. Si sospenda il concorso e si donino i soldi agli Ospedali”.

È questa la proposta che il Consigliere regionale di Liberi e Uguali Sardigna, Daniele Cocco, ha voluto lanciare al Governo Conte Bis.

“In un momento in cui il senso di responsabilità deve essere la stella polare di tutti noi e della politica in particolare ,sarebbe questo un modo per contribuire in maniera seria e coscienziosa a trovare soluzioni a un emergenza storica che sta angosciando il popolo sardo e italiano. Si trovi immediatamente – conclude Cocco – il modo per mettere subito a disposizione degli ospedali questa cifra importante che non danneggerebbe il portafoglio di nessuno ma sarebbe un beneficio per tutti indistintamente”.