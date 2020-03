Coronavirus. Solinas: “Nessuna ulteriore restrizione per sardi e turisti fino al 31 luglio”

Ieri l’approvazione della delibera

Di: Antonio Caria

“Nessuna ulteriore restrizione per sardi e turisti fino al 31 luglio: abbiamo semplicemente scelto di comunicare, come sempre con la massima trasparenza, l’adozione di una condizione che consente alla Regione una procedura più agile per l’acquisto di beni, servizi e forniture attraverso l’affidamento diretto per tutto ciò che è necessario per affrontare l’emergenza in atto”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas “Il provvedimento adottato dalla Giunta infatti – puntualizza – non modifica in alcun modo le restrizioni vigenti che sono valide fino al 25 marzo 2020”.