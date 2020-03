Coronavirus. Il Centrosinistra: “Consiglio comunale, commissioni e riunioni in videoconferenza”

I Consiglieri: “Non riusciamo a capire perché l’Amministrazione ancora non si sia mossa in questa direzione”

Di: Antonio Caria

“Ci sentiamo in dovere di suggerire all’Amministrazione di attivarsi per far si che nel tempo più breve possibile si possano fare conferenze di capigruppo, riunioni di commissione, eventualmente consigli comunali e incontri di qualunque genere in videoconferenza”.

È questa la richiesta formulata dai Consiglieri comunali del Centrosinistra Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi e Pietro Sartore, che aggiungono: “Anche stamattina (ieri nda), infatti, su richiesta del Sindaco e dell’amministrazione è stata convocata una riunione con i capigruppo (all’aperto per ridurre i rischi...). Piuttosto sconcertati abbiamo comunicato al Presidente del consiglio che non avremmo partecipato e a quel punto con grande sensibilità il Presidente ci ha comunicato che l’avrebbe annullata e avrebbe spinto perché si ricercassero modalità di incontro a distanza”.

“Riteniamo, infatti, – proseguono – doveroso essere i primi a dover dare l’esempio, utilizzando strumenti collegiali a distanza, per limitare gli incontri di persona allo strettissimo veramente necessario”.

“Purtroppo, veramente, non riusciamo a capire perché l’Amministrazione ancora non si sia mossa in questa direzione, quando le aziende, i professionisti, le banche e le stesse scuole oramai operano senza problemi con questa modalità. Oramai – concludono – sono molte le applicazioni che permettono le videoconferenze (se serve qualche suggerimento gsuite e hangouts, zoom, lo stesso skype, ecc...). Speriamo, dunque, che questa nota serva di sprone perché, grazie anche al promesso interessamento del Presidente del Consiglio, ci si attivi in tempi celeri, perché i lavori del consiglio comunale possano riprendere con l’ausilio delle videoconferenze e senza bisogno di incontrarci fisicamente”.