Politica, dai Progressisti una "Proposta unitaria per la Regione, Cagliari e Sassari"

Il partito Progressista mira a una proposta programmatica ed elettorale che "non si limita alle Regionali del 2024, ma che contempla anche i candidati per i Comuni di Cagliari e Sassari"

Di: Arianna Zedda

Il partito Progressista chiarisce la sua posizione in vista del lavoro da fare con la coalizione per arrivare alle prossime consultazioni , durante il coordinamento regionale presieduto da Massimo Zedda, con Francesca Ghirra, deputata, i consiglieri regionali Francesco Agus e Gianfranco Satta, gli amministratori e consiglieri comunali del partito ei referenti territoriali e porta una proposta programmatica ed elettorale che non si limita alle Regionali del 2024, ma che contempla anche i candidati per i Comuni di Cagliari e Sassari .

" Per contribuire concretamente allo sviluppo ordinato della proposta di governo democratico della Sardegna considerati i tempi che ci separano dalle consultazioni elettorali del 2024, appare necessario avanzare contemporaneamente la proposta unitaria per la Regione ei comuni capoluogo di Cagliari e Sassari ", si legge nella nota .

" È dovere morale per tutti i democratici sardi impegnarsi per battere politicamente ed elettoralmente, nella Regione, nelle principali città e nei comuni della Sardegna l'attuale Giunta regionale e i partiti che la compongono e la sostengono", scrivono sull'attuale maggioranza di centrodestra a guida Psd'Az-Lega .

In relazione alla scelta del candidato alla carica di governatore "appare necessario definire un preciso perimetro della coalizione e un avanzato e articolato programma di governo, discusso e condiviso dall'alleanza e da ogni organizzazione politica che la costituisce, prima di avanzare le proposte di candidatura", sottolineano i Progressisti.

Il partito "ritiene utile intensificare i momenti di incontro tematico, nelle differenti realtà territoriali, tra cittadini e forze politiche alleate e si impegna a promuoverne di propri e di partecipare agli eventi organizzati dagli alleati", augurandosi che il tavolo di Molentargius prosegua il lavoro con efficacia.