Dl alluvioni: fiducia alla Camera domani dalle 12,15, voto finale in serata

Di: Adnkronos

Roma 24 lug (Adnkronos) - Prenderà il via dalle 12,15 di domani la chiama alla Camera per il voto di fiducia sul Dl alluvioni. Il voto finale è in programma sempre domani entro le 22. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.