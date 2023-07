Regionali 2024. Alessandra Todde: "Uniti costruiamo un grande progetto"

"Solo l'ambizione può farci uscire dalla logica di navigazione a vista che ha caratterizzato la politica sarda"

Di: Redazione Sardegna Live

"Non posso che esprimere grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa di oggi a Santu Lussurgiu, dove oltre 300 persone provenienti da tutta la Sardegna si sono incontrate per discutere di futuro, di lavoro, di innovazione, di giovani, di donne, di ambiente, di sviluppo e rilancio dell'Isola". Sono le parole della vice presidente del M5S Alessandra Todde, che ha presenziato alla giornata organizzata dall'associazione Est'ora, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Sardegna.

"Grazie all'associazione, ai miei colleghi del M5s, a tutte le delegazioni politiche: dal Pd, a Sinistra Futura, da Italia in Comune, Demos, Alleanza Rosso Verde, Liberu, A lnnantis, fino ai socialisti, Più Europa. Grazie ai cittadini che hanno aderito - prosegue -, grazie alle delegazioni sindacali e ai rappresentanti del mondo produttivo e della società civile. Grazie ai sindaci, agli artisti, alle ragazze e ai ragazzi presenti e a chi si è fatto ore di macchina sotto il sole pur di essere presente".

"Partiamo da qui, da un luogo emblematico e non casuale, il Montiferru, colpito due anni fa dal disastro del fuoco, raccogliendo le testimonianze di chi vive il territorio. Un percorso partecipato per iniziare a costruire uniti e a testa alta un progetto 'grande' - conclude l'esponente pentastellata -, perché solo l'ambizione può farci uscire dalla logica di navigazione a vista che ha caratterizzato in questi ultimi anni la politica sarda".