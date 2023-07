Salvini incontra Solinas in Regione: "Migliorare le linee telefoniche in Sardegna"

Fatto il punto della situazione infrastrutturale dell'isola

Di: Redazione Sardegna Live

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ha incontrato stamattina a Cagliari il presidente della Regione Christian Solinas e il presidente del Consiglio regionale, nonché numero uno della Lega in Sardegna, Michele Pais.

Secondo fonti del Mit, è stata l'occasione per fare il punto della situazione infrastrutturale dell'isola. Tra le altre cose, Salvini ha ribadito di voler sollecitare le compagnie telefoniche per migliorare la qualità di connessioni e linee in tutta la Sardegna. Già ieri, infatti, il vicepremier arrivando all'inaugurazione per il nuovo tratto della statale 125 aveva lamentato l'assenza di segnale telefonico sull'Orientale Sarda (dove sono state realizzate numerose gallerie).

"Le compagnie telefoniche fanno business, ma chiederò loro con le buone maniere di mettere tutti i ripetitori in tutte le zone perché la Sardegna sia tutta connessa, non solo la Costa Smeralda, al resto d'Italia e del mondo", aveva detto il leader della Lega.