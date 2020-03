Lotta al Coronavirus. Scendono in campo Forestas e la Forestale

Solinas: “Tutte le nostre forze sono in campo. La Sardegna ce la farà”

Di: Antonio Caria

1.300 uomini della Forestale e quelli di Forestas per sorvegliare campagne e località costiere. Lo ha deciso, con due diverse ordinanze, il governatore della Regione, Christian Solinas.

Il loro compito sarà anche quello di vigilare sul rispetto della quarantena che è stata imposta a tutti coloro che, dai 14 giorni precedenti l’emanazione della delibera, siano arrivati in Sardegna da qualsiasi località.

“Tutte le nostre forze sono in campo – ha dichiarato il Governatore – per tutelare la salute pubblica. Ma resta fondamentale, in questa emergenza, la collaborazione di tutti e in primo luogo in rispetto rigoroso di tutte le disposizioni emanate”.

“In campo tutte le nostre forze – queste ancora le sue parole -. Decisivo sarà l'impegno della popolazione nel rispetto rigoroso delle regole. Insieme possiamo vincere questa battaglia. La Sardegna ce la farà”.