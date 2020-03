Coronavirus. Centrosinistra: “Dimezzare le imposte locali per chi è costretto a chiudere e sospendere i tributi per tutti”

I Consiglieri comunali: “Affrontare insieme la situazione di crisi sanitaria, economica e sociale”

Di: Antonio Caria

Lo sospensione degli avvisi di pagamento di tutti i tributi locali è la richiesta formulata alla Giunta Conoci da parte dei Consiglieri comunali del Centrosinistra Gabriella Esposito, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Pietro Sartore e Mario Bruno.

Tra le loro richieste anche il dimezzamento della Tari e delle tariffe per il suolo pubblico 2020 per le attività che hanno dovuto chiusura per la pandemia di Coronavirus.

“La Giunta – aggiungono – ponga in atto un piano straordinario finalizzato alla conoscenza e alla fruizione da parte dei nostri concittadini e delle nostre imprese di tutte le misure previste dagli interventi del Governo e della Regione, in collaborazione con il sistema bancario, relativamente alla crisi in atto”.

“Siamo a disposizione – concludono – per affrontare nella massima unità la situazione di crisi sanitaria, economica e sociale e chiediamo informativa puntuale e coinvolgimento sulle azioni. Non faremo mancare proposta costante anche in un momento di sospensione delle riunioni del Consiglio Comunale che però, attraverso i suoi componenti e i suoi organismi interni, può e deve agire ogni giorno fornendo la massima vicinanza concreta e comunicazione costante, con tutti i mezzi, ai nostri concittadini”.