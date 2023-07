Salario minimo: Schlein, ‘governo non volti lo sguardo dall’altra parte’

Di: Adnkronos

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Le opposizioni hanno unito le proprie forze per presentare alla maggioranza, in Parlamento, una proposta unitaria sul salario minimo, che dice due cose banali: rafforziamo la contrattazione collettiva, e qui chiediamo al governo di mettere le risorse che servono per il rinnovo del settore pubblico, perché serve come base e deve servire per tutti le lavoratrici e i lavoratori di quel settore e può essere anche un modo per contrastare quei contratti pirata che rendono precari, aggiungiamo che neanche la contrattazione collettiva possa scendere al di sotto di quella soglia per cui non si può più parlare di lavoro ma diventa sfruttamento, ovvero nove euro lordi l’ora”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, intervenendo alla quinta assemblea nazionale Ancc-Coop ‘Creare futuro - Una buona spesa può cambiare il mondo’.

“Questo passo può servire a contrastare il lavoro povero che nella quotidianità, secondo Istat ieri, che riguarda tre milioni e mezzo di persone in Italia”, prosegue Schlein che poi conclude dicendo che “anche qua possiamo fare un passo avanti, e mi auguro che il governo italiano, su questa proposta, non volti lo sguardo dall’altra parte”.