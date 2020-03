Coronavirus. Pittalis (Forza Italia): “Mancano le misure per l’economia”

Il deputato sardo: “Divieti e aiuti devono procedere insieme”

Di: Antonio Caria

“Bene le nuove misure adottate dal Governo: una parte delle nostre proposte per contenere l'emergenza sono state accolte. Ma manca tutta l'altra parte. Cioè, le risposte a tutti i lavoratori autonomi, gli imprenditori, i gestori delle attività sospese come palestre, bar, ristoranti, che in questo momento si stanno sobbarcando sulle proprie spalle la maggior parte dei sacrifici, certamente necessari, che le Istituzioni chiedono ai cittadini”.

Lo sottolinea, in una nota, il deputato sardo di Forza Italia, Pietro Pittalis, che aggiunge: “Molti si chiedono come arrivare alla fine del mese, come pagare gli affitti. Gli aiuti per tasse, contributi e mutui devono essere solo l'inizio: occorre socializzare i costi di queste grandi limitazioni, con aiuti concreti, subito. Il Governo provveda: divieti e aiuti devono procedere insieme. Cura e ricostituente devono procedere insieme per non uccidere il paziente”.