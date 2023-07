**Milano: Schlein, 'parole La Russa disgustose, inaccettabile legittimazione pregiudizio sessista'**

"Il ritardo nella denuncia o l'eventuale assunzione di alcol e droghe non fa presumere il loro consenso"

Di: Adnkronos

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Al di là delle responsabilità del figlio, che sta alla magistratura chiarire, è disgustoso sentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne che denunciano una violenza sessuale a seconda di quanto tempo ci mettono, o sull’eventuale assunzione di alcol o droghe, come se questo facesse presumere automaticamente il loro consenso". Lo dice Elly Schlein.

"Il Presidente del Senato non può fare vittimizzazione secondaria. È per questo tipo di parole che tante donne non denunciano per paura di non essere credute. Inaccettabile da chi ha incarichi istituzionali la legittimazione del pregiudizio sessista", aggiunge la segretaria del Pd.