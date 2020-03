Coronavirus. Mula (Psd’Az): “Fondamentale l’opera e la vigilanza attenta dei sindaci”

Il Consigliere regionale: “Il decreto della Regione frena gli arrivi dei tanti proprietari delle case al mare in Sardegna”

Di: Antonio Caria

“Il decreto emesso dal Presidente della Regione Solinas mette un freno agli arrivi dei tanti proprietari delle case al mare in Sardegna, che dalla penisola e dall’estero si sono riversati nelle nostre località balneari, creando un potenziale pericolo per la salute pubblica e per la tenuta dei presidi sanitari”.

A dichiararlo è stato il Consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione, Franco Mula, che aggiunge: “Ora, pena la possibilità di arresto, dovranno auto isolarsi nelle loro case e rendersi sempre reperibili per eventuali controlli. È stato compiuto un coraggioso e significativo passo avanti, estendendo gli obblighi dell’ordinanza anche a coloro che erano venuti a stabilirsi in Sardegna nei 14 giorni precedenti l’ordinanza.

“In questo momento – questo il suo punto di vista –, è fondamentale l’opera e la vigilanza attenta dei sindaci, che potranno intervenire indicando alle autorità sanitarie e alle forze dell’ordine eventuali situazioni di pericolo per la popolazione e di inosservanza delle norme”.

“Restiamo dell’avviso – ha concluso Mula – che la richiesta rivolta al Governo nazionale dal Presidente Solinas sia la strada migliore da seguire nell’emergenza: il blocco totale dei collegamenti passeggeri con la Sardegna, che non pregiudicherebbe in alcun modo il normale traffico delle merci”.