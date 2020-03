Emergenza Coronavirus. Fdi: “Ridurre il trasporto pubblico”

Mura, Piga e Mundula: “Comunicheremo la proposta all’Arst”

Di: Antonio Caria

“La riduzione del trasporto pubblico su gomma e ferroviario per determinare uno sforzo ancora più deciso per il bene della salute pubblica”. È questa la proposta formulata dai Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Francesco Mura, Nico Mundula e Fausto Piga.

“Riteniamo che in questo periodo di emergenza nel quale gli spostamenti sono comunque limitati ai motivi di lavoro e salute – aggiungono – si debba ridurre il numero delle corse che non riguardano i pendolari che si muovono per motivi di lavoro, in modo tale che il mezzo pubblico non sia da stimolo per i giovanissimi per spostarsi in città senza motivo. Vanno considerate anche le difficoltà oggettive che si hanno nel verificare le certificazioni di chi viaggia sul trasporto pubblico e non con mezzi privati. Una misura di buon senso che va anche nella direzione di tutelare il personale e gli autisti del trasporto locale. Comunicheremo formalmente ad Arst la nostra proposta che sarà condivisa con l’intera maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale”.

Si attende ora di capire se il Governo attuerà nuove misure di restrizione. “Nell’attesa che però questi provvedimenti divengano esecutivi Arst deve mantenere solo le corse indispensabili per tutelare i pendolari e salvaguardare la salute dei lavoratori dell’azienda – concludono Mura, Mundula e Piga – con la speranza che arrivi presto una serrata generale e che quindi il servizio del trasporto pubblico venga chiuso alla pari delle altre attività”.