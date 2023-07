Ue: Boldrini, 'tra Meloni e Salvini competizione taroccata tra falsi europeisti'

Di: Adnkronos

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "È in corso una gara assai poco edificante tra Meloni e Salvini in vista delle prossime elezioni europee. Fratelli d’Italia dice che non ci si può alleare con gli amici di Salvini (Le Pen e AfD) perché non sarebbero europeisti, e Giorgia Meloni oggi è a Varsavia per incontrare il suo sodale Morawiecki che guida un governo sotto diverse procedure d’infrazione 'per non rispetto dei valori fondamentali della Ue'. Per non parlare di quanto siano europeisti gli altri alleati di Meloni: i postfranchisti di Vox. Proprio una bella gara tra urlatori anti-Ue di vecchia data che oggi si vogliono rifare un’immagine. Una competizione taroccata tra falsi europeisti. Non ci crede nessuno". Lo scrive in un tweet Laura Boldrini.