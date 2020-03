Coronavirus. I Consiglieri comunali del Psd’Az: “Limitare gli arrivi nell'Isola di persone provenienti dalle zone colpite”

I Consiglieri comunali: “Se il Governo nazionale non interverrà subito, il nostro sistema sanitario regionale sarà sottoposto ad una emergenza difficilmente contenibile”

Di: Antonio Caria

“In questo momento preoccupante, ci uniamo all'accorato appello del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, affinché si pongano forti limitazioni agli arrivi nell'Isola di persone provenienti dalle zone colpite dall'emergenza causata dal diffondersi del Covid-19”.

Lo sottolineano, in un appello, i Consiglieri del Partito Sardo d’Azione al Comune di Cagliari Roberto Mura, Antonello Angioni, Alessandro Fadda, Loredana Lai, Marcello Polastri e Antonella Scarfó che aggiungono: “Le condizioni di insularità ci possono garantire una maggiore limitazione del contagio, ma se il Governo nazionale non interverrà subito, anche con misure drastiche, il nostro sistema sanitario regionale sarà sottoposto ad una emergenza difficilmente contenibile”.

“Invitiamo tutti i nostri concittadini ad attenersi alle nuove norme di comportamento personale che parrebbero ad oggi rappresentare l'unica alternativa al diffondersi del virus. Ci preme infatti ricordare che a Cagliari e nell’area vasta, si concentra parte integrante del sistema sanitario isolano, che non vorremo mai vedere in crisi, nello scongiurato e al tempo stesso non trascurabile “caso” di terapie da somministrare contemporaneamente a un elevato numero di potenziali pazienti. Da qui il nostro appello al buonsenso e alla prevenzione”.

“Esprimiamo inoltre la più profonda solidarietà e vicinanza ai nostri concittadini, agli operatori del commercio che via via subisce gli effetti dell’emergenza e rallenta drasticamente le vendite; piena solidarietà anche agli operatori socio-sanitari, impegnati in prima linea, talvolta silenziosamente, per combattere l’emergenza in corso”.