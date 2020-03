Coronavirus. Anci Sardegna: “Quarantena obbligatoria per coloro che entrano in Sardegna da “zona rossa”, resto d’Italia, Europa o Extra Ue”

L’appello di Deiana al presidente Solinas: “Rafforzare l’ordinanza”

Di: Antonio Caria

C’è una nuova richiesta di intervento di Anci Sardegna alla Regione sul contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Il presidente Emiliano Deiana ha scritto al presidente della Regione, Christian Solinas, per chiedere che venga rafforzata l’ordinanza firmata ieri in quanto, sottolinea, “La Sardegna è un’isola e quindi sarebbe relativamente agevole controllarla ma, di contro, possiede un sistema sanitario fragilissimo su una popolazione con un’età media elevata”.

Queste le richieste dell’Associazione dei Sindaci sardi: “La quarantena obbligatoria per tutti coloro che entrano in Sardegna qualunque sia la loro provenienza: “zona rossa”, resto d’Italia, Europa o Extra Ue”, la “Mappatura e quarantena obbligatoria per tutte le persone che a qualunque titolo siano entrate in Sardegna nei precedenti 14 giorni”, le “Prescrizioni sanitarie precise di comportamento per le persone che si spostano dalla Sardegna e vi fanno ritorno per motivi inderogabili di lavoro”, e il “Rafforzamento dei controlli, utilizzando tutte le tecnologie e creando idonee piattaforme digitali e incrociando i dati dei vettori marittimi e aerei, nei porti e negli aeroporti”.

Inoltre, aggiunge Deiana, deve esserci “Il controllo assiduo per il rispetto della quarantena obbligatoria di tutte le forze di polizia coordinate dalle Prefettura, della polizia locale dei comuni e del Corpo Forestale della Regione”, l’ “Obbligo di comunicazione ai sindaci in qualità di autorità sanitaria locale di tutti gli arrivi nel comune e delle quarantene” e il “Coinvolgimento delle rappresentanze degli enti locali all’atto dell’emanazione di nuovi provvedimenti”.