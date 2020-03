Continuità territoriale. Todde e Solinas: “Avviato l’iter”

L’Assessore regionale ai Trasporti: “Un passo in avanti per garantire ai sardi il diritto alla mobilità”

Di: Antonio Caria

“La Regione è al lavoro con tutti i soggetti istituzionali interessati, dal ministero all'Enac e le direzioni generali della Commissione Europea, per garantire ai sardi la continuità territoriale aerea e l'irrinunciabile diritto alla mobilità”.

Lo ha voluto ribadire il presidente della Regione, Christian Solinas, in seguito all’invito formulato con procedura di emergenza dall’Assessorato dei Trasporti alle compagnie aeree per la gestione del servizio dei voli in continuità territoriale da Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa sullo scalo di Olbia.

“Il quadro dei collegamenti aerei fra la Sardegna e il resto d’Italia ha necessità di stabilità ed efficienza – ha aggiunto l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde – e l’iter appena avviato rappresenta un passo in avanti verso un percorso che deve garantire ai sardi il diritto alla mobilità e dare soprattutto un'iniezione positiva alla nostra economia, alle imprese e in particolare al settore turistico”.

Ora i vettori interessati allo scalo di Olbia avranno 7 giorni di tempo per fare la propria offerta, poi le rotte verso Roma Fiumicino e Milano Linate saranno assegnate secondo quanto previsto nell’ultimo decreto di proroga della continuità in scadenza il 16 aprile.

Inoltre la Regione ha invitato a sottoscrivere la proroga per i collegamenti da e per gli aeroporti di Alghero e Cagliari al vettore che attualmente ne garantisce il collegamento.