Sassari-Olbia: sbloccati i lavori del quarto lotto Oschiri-Berchidda

Frongia: “La nostra Isola ha bisogno di infrastrutture adeguate”

Di: Antonio Caria

“Con l’imminente assegnazione dei lavori alla nuova impresa appaltatrice che realizzerà il Lotto 4, possono ripartire i lavori di completamento della Sassari-Olbia, bloccati da maggio 2018. È la risposta concreta per un territorio che ha supportato fin troppi disagi e che da anni aspetta il completamento di un’opera fondamentale come la Sassari Olbia. Abbiamo chiesto celerità e oggi possiamo finalmente guardare con positività a un’opera ritenuta strategica per tutta la Sardegna”.

Sono queste le parole del Presidente della Regione Christian Solinas che ha voluto commentare il riavvio della realizzazione della importante arteria. Una decisione presa al termine della riunione con i vertici regionali di Anas convocata dall’Assessore Roberto Frongia presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici

Una querelle che inizia nel maggio del 2018 quando l’Anas aveva disposto la rescissione del contratto con l’impresa Grandi Lavori Fincosit per i gravi ritardi accumulati nell’esecuzione delle opere. Successivamente è stata avviata la procedura di scorrimento della graduatoria d’appalto per individuare il nuovo soggetto esecutore.

“Insieme alla notizia positiva che riguarda lo sblocco di un’opera fondamentale per la Sardegna e la viabilità del Nord, è motivo di soddisfazione anche il fatto che l’impresa che subentra sia sarda – ha dichiarato l’Assessore Frongia -. La nostra Isola ha bisogno di infrastrutture adeguate che ne possano accompagnare lo sviluppo socio-economico".

Il tracciato del “Lotto 4” (oltre 81 milioni di euro di finanziamento) ha una lunghezza di circa 9,510 km e interessa il tratto di strada che va dal km 36 + 100 in corrispondenza del termine del lotto 3, incluso lo svincolo di Oschiri fino al km 45 + 610 dopo lo svincolo di Berchidda. Per quanto riguarda il lotto 2, entro aprile sarà aperto al traffico un tratto di due km.