Coronavirus. Cuccu (M5S): “Ripristinare urgentemente l'ex struttura sanitaria di terapia intensiva del Santa Barbara”

La Consigliera regionale: “La Sardegna deve essere pronta ad affrontare una eventuale emergenza”

Di: Antonio Caria

“Ripristinare con urgenza l'ex struttura sanitaria di terapia intensiva del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias. La Sardegna deve essere pronta ad affrontare una eventuale emergenza”.

È questa la richiesta formulata in un’interrogazione al Presidente della Regione, Christian Solinas, e all’assessore all’ Igiene e Sanità, Mario Nieddu, dalla Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu.

“Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus – ha dichiarato l’esponente pentastellata – il Ministero della Salute ha disposto di aumentare del 50% i posti letto nelle terapie intensive degli ospedali di tutta Italia. I locali dell'ex terapia intensiva del Santa Barbara sono ad oggi inutilizzati, in seguito al trasferimento della struttura sanitaria di terapia intensiva proprio dal Santa Barbara al Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias”.

“Questa struttura – rimarca – è dotata di macchinari necessari e quindi risulterebbe idonea e pronta ad assistere adeguatamente tutti coloro che ne necessitano, in caso di contagio da Coronavirus. Inoltre, è baricentrico e facilmente raggiungibile dalle zone periferiche, essendo perfettamente collegato. In più, potrebbe fungere da centro di riferimento e/o smistamento qualora sopraggiungessero emergenze da altre zone della Sardegna evitando il sovraffollamento”.

“Ritengo opportuno, proprio come il Sindaco e l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias, – conclude la Cuccu – mobilitarci per ripristinare i locali dell'ex terapia intensiva dell'ospedale Santa Barbara per garantire un servizio efficiente in caso di emergenza”.