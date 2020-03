L’allarme dei Consorzi di Bonifica della Sardegna: “Senza stabilizzazioni bilanci a rischio”

Carrus e Perra: “Situazione grave”. Maieli: “Soluzione in tempi rapidi”

Di: Antonio Caria

C’è preoccupazione per la situazione lavorativa dei circa 200 lavoratori assunti annualmente con contratti di 8 mesi dei Consorzi di Bonifica, la maggior parte dei quali lavorano presso quelli della Sardegna Meridionale e di Oristano.

“È una situazione grave – hanno sottolineato i presidenti Cristiano Carrus ed Efisio Perra – lo stesso diritto alla stabilizzazione lo hanno maturato altri 180 lavoratori. Il danno potenziale per le casse consortili è enorme. Serve una risposta immediata da parte della politica”.

Non di certo migliore, anche se di dimensioni più ridotte, è quella degli Consorzi di Bonifica della Sardegna come hanno dichiarato i presidenti della Gallura Toni Stangoni, del Centro Sardegna Ambrogio Guiso e la dirigente dell’Ogliastra Anna Maria Musella. Per trovare una soluzione complessiva al problema servono circa 6,5 milioni di euro. Soldi da trovare con urgenza se si vuole evitare di aumentare le tariffe a carico degli agricoltori.

A ciò si aggiunge la carenza di personale: “Molti dipendenti sono andati in pensione e non sono mai stati sostituiti, altri lo faranno nei prossimi mesi – queste le loro parole – i servizi e le superfici irrigue in carico continuano invece a crescere. Serve un intervento urgente».

Preoccupazione è stata espressa anche dai consiglieri d’opposizione Gianfranco Satta (Progressisti) e Piero Comandini (Pd).

Per il primo «È necessario fare chiarezza sui costi futuri dei Consorzi, oltre a quelli per gli avventizi c’è da definire anche il costo per l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato attraverso contratti in essere con le agenzie interinali”.

L’esponente dem ha chiesto invece un quadro dettagliato della situazione del personale a tempo indeterminato e avventizio di tutti i Consorzi: «Solo così si può pensare a un piano complessivo di stabilizzazioni – ha aggiunto – sarebbe opportuno intervenire già nella prossima manovra di bilancio altrimenti rischiamo di dover intervenire in fase di assestamento con una dotazione finanziaria molto più pesante».

«Lavoriamo a una soluzione in tempi rapidi – ha concluso il presidente della Commissione Piero Maieli – oggi abbiamo raccolto i dati forniti dai Consorzi che metteremo immediatamente a disposizione degli assessorati competenti. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione per individuare il percorso migliore». Lunedì prossimo alle 11.00, i rappresentanti dei Consorzi saranno ricevuti dall’assessore all’agricoltura Gabriella Murgia.