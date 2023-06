Sanità: vertice su nuovi ospedali slitta a venerdì, a rischio la maggioranza

La maggioranza di centrodestra dovrà decidere se sostenere la linea del presidente della Regione, oppure se rimanere su posizioni di contrarietà al progetto

Di: Arianna Zedda

Il governatore Christian Solinas ha deciso di spostarsi a venerdì 30 giugno alle 10, sempre a Villa Devoto, il vertice di maggioranza sugli ospedali , inizialmente previsto per questa mattina, al fine di consentire la presenza di tutti gli alleati di centrodestra, dato che per " improrogabili impegni istituzionali" oggi non sarebbero stati disponibili i coordinatori regionali di Fdi, Antonella Zedda, e di Fi, Ugo Cappellacci.

La maggioranza di centrodestra dovrà decidere se sostenere la linea del presidente della Regione sulla realizzazione di quattro nuovi ospedali nell'Isola, con conseguente rinuncia a investire sul Brotzu, oppure se rimangono su posizioni di contrarietà al progetto, già espresse da Fdi, Forza Italia, e dai Riformatori in Consiglio comunale a Cagliari.

Da questa scelta dipenderà la legislatura, con lo spettro di elezioni subito .

Si discuterà domani in Consiglio regionale di due mozioni dell'opposizione (una del Pd, l'altra di Progressisti, Alleanza Rossoverde e M5s) che chiede a Solinas di revocare la delibera del 1° giugno che autorizza lo studio di fattibilità per la costruzione di quattro presidi a Cagliari, nel Sulcis-Iglesiente, ad Alghero ea Sassari.