Piano casa. Orrù e Piu: “I gruppi di maggioranza mantengono linee divergenti dalla Giunta”

I due Consiglieri regionali: “Garantire la regolarizzazione ai tanti che non riescono a chiudere gli iter burocratici”

Di: Antonio Caria

Si parlerà di Piano casa oggi alla quarta commissione del Consiglio regionale, dove sarà discussoun Disegno di Legge della Giunta e altre tre proposte della maggioranza.

Una decisione che non convince i due Consiglieri regionali dei Progressisti, Maria Laura Orrù e Antonio Piu, che sottolineano come “Inopportuno che la Giunta porti alla discussione una proposta senza che ci sia un accordo all'interno della stessa maggioranza”.

“I gruppi di maggioranza – aggiungono – mantengano linee divergenti dalla Giunta e utilizzino la Commissione per risolvere problematiche politiche interne più che per badare allo sviluppo della Sardegna”.

“Infatti due delle proposte – rimarcano Orrù e Piu – in esame furono già presentate in passato e non discusse perché, in attesa della proposta di sintesi della Giunta, si pensava che sarebbero state ritirate. Questo non solo non è avvenuto ma la maggioranza ha addirittura pensato di presentarne una terza”.

A loro modo di vedere “Nessuna di queste proposte è in linea con la nostra idea di sviluppo perché nessuna si concentra realmente sulle politiche dell'abitare, pur apprezzando la timida volontà della Giunta di inserire incentivi sulla qualità tecnica, energetica, ed ecologica dei fabbricati è pur vero che resta insostenibile la posizione sugli interventi nelle zone agricole e nelle fasce costiere”.

“Per il Gruppo dei Progressisti – concludono – è necessario garantire la regolarizzazione ai tanti che non riescono a chiudere gli iter burocratici e resta una priorità la valorizzazione dell'esistente ed è per questo che risulta fondamentale lavorare sul recupero e la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato”.