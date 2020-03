La Regione ricorre al Tar per il no alla 4 corsie Sassari-Alghero. Bruno: “Serve più quello a Giuseppe Conte”

L’ex Sindaco: “Il primo ministro può ribaltare il parere della commissione Via”

Di: Antonio Caria

“Più che il ricorso al Tar la strada da seguire per la Alghero Sassari è il ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Solo avocando a sé la decisione, il primo ministro può ribaltare il parere della commissione Via e consentire il proseguo dell’arteria stradale a 4 corsie”.

È questa la risposta che l’ex Sindaco di Alghero e attuale Consigliere comunale, Mario Bruno, ha voluto dare alla Regione che, dopo l’annuncio delle scorse settimane, ha presentato ufficialmente il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento del parere negativo arrivato dal Ministero dei Beni culturali al completamento della 4 corsie Sassari-Alghero.

“Anche dall’opposizione in Consiglio Comunale, stiamo lavorando per questo, sollecitando il Governo – specifica Bruno -. Una cosa chiara dice il ricorso al Tar della giunta sarda di destra, leghista e sardista: il Ppr non blocca la strada a quattro corsie perché la progettazione e il completamento di buona parte della Alghero Sassari è precedente al varo del piano paesaggistico e al varo del Codice Urbani: questo è nei fatti, non serve nessuna interpretazione autentica, ed è agli atti, come ha più volte osservato formalmente il Ministero delle Infrastrutture, il consiglio superiore dei lavori pubblici e la stessa Regione Sardegna”.